Un vigilante ha inseguito il figlio della convivente per le strade di Milano e gli ha

(Di lunedì 10 giugno 2019) Ha sparato alcompagna ieri sera, intorno alle 23, dopo un inseguimento con la divisa daindosso e la pistola in pugno per le vie di. Angelo Di Matteo, 45 anni, e' stato fermato dai carabinieri in via Giacosa, periferia nord estcitta'. Alla vista dei militari, ha puntato la pistola contro di loro, ma l'arma si è inceppata, poi si è accasciato a terra lasciandosi ammanettare. La vittima, 14 anni a settembre, colpita da una pallottola al braccio destro, e' stata portata all'ospedale Niguarda in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Accanto a lui la madre che da qualche mese aveva iniziato una convivenza con Di Matteo.