Un prof di Oxford difende la libertà di parola dal bullismo di sinistra

ilfoglio

(Di lunedì 10 giugno 2019) Quando ilessor Jeff McMahan arrivò a, una conversazione casuale lo allontanò dai social media”, ha scritto Margaret Driscoll sul Telegraph. “Un collega, docente di Filosofia, stava maledicendo il giorno in cui aveva acconsentito a diventare amico su Facebook di suo nipote, per poi accett

nunziop67 : @zazzatweet Oxford o Cambrige? Cosa si pretende? Se si semina vento... Grandi CdS e RAI, incarnano lo spirito dell… - LaPaolaTinti : @Arnathoth Oxford anni 90. Compiti da fare arrivare al prof a casa la sera per la riconsegna corretti la mattina seguente. - limoneinzaghi : @Maicuntent96 Dario ma c’è il Prof che lo insulta e ne mette in dubbio anche la professionalità. Uno laureato ad Oxford in legge ... -