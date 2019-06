UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di martedì 11 giugno 2019

tvsoap

(Di lunedì 10 giugno 2019)5272 di Unalin onda11: Raffaele (Patrizio Rispo) inizia a pensare che i figli stiano superando i loro rispettivi problemi, in realtà uno dei due sarà ancora in grado di farlo preoccupare… Ancora turbato dalla scoperta di essere il padre di Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont), Guido (Germano Bellavia) deve ora affrontare se stesso e soprattutto Vittorio (Amato D’Auria), a cui non sa come comunicare la novità… Per niente impensieriti dalla bocciatura, Maurizio (Andrea Galasso) e Mimmo (Antonio Fattoruso) intendono festeggiare con un nuovo colpo… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Unal, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulledi UnalSONO ...

