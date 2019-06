meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Formare un medico in Italia costa ogni anno circa 350mila euro. Soldi che non si trasformano in un investimento perché spesso, sempre più laureati in Medicina scelgono di specializzarsi all’estero a beneficio di Paesi e pazienti stranieri.lain Italia però si può. Ne è convinto Pierluigi Marini, presidente dell’Acoi – Associazione dei chirurghi ospedalieri Italia- che da Matera, città in cui sono in corso i lavori del 38esimo congresso nazionale dell’Associazione, lancia una proposta che coinvolga ospedali e scuole di specializzazione. Si chiama “L’ospedale – scuola” il progetto che intende aiutare l’incontro tra il mondo universitario e ospedaliero. “Presenteremo il progetto del distretto formativo per riportare delle garanzie sugli standard formativi che servono ai chirurghi in Italia per rendere nuovamente attrattiva questa ...

TV7Benevento : Un 'ospedale-scuola' per migliorare la formazione... -