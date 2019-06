Un elicottero si è schiantato contro un grattacielo a New York Morto il pilota

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) Unsi èsu un edificio a New, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono sul posto, non si escludono feriti.Secondo le prime informazioni, l’si sarebbesul tetto dell’edificio e dall’incidente si sarebbe scatenato un incendio. Ilcui si èl’è al 787 Seventh Avenue, sulla 51ma strada.“Ci potrebbero essere morti ma non sappiamo quanti”. Lo afferma il governatore dello stato di New, Andrew Cuomo.Ci sarebbe un, ila bordo dell’, secondo fonti citate da Cnn.“L’si èsul tetto del. Le persone all’interno del palazzo si sono salvate. L’incendio è sottollo”, ha ...

SkyTG24 : #UltimOra #NewYork, Elicottero si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima a… - _taysvoice : RT @SkyTG24: #UltimOra #NewYork, Elicottero si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue. Impa… - LLenaat : RT @SkyTG24: #UltimOra #NewYork, Elicottero si è schiantato su un palazzo nel centro di Manhattan, tra la 51esima e la Settima avenue. Impa… -