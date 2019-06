Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari | Gara-1 Finale scudetto 2019 | orario d’inizio e come

Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari - le date e il calendario della serie scudetto. Come vederle in tv e streaming : dirette in chiaro su Rai4! : Si apre lunedì la finale scudetto della serie A 2018-2019, che assegna il massimo titolo per il basket italiano. Si affrontano l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari, in una sfida inedita a questo livello dei playoff. Per Venezia, che ha superato in cinque partite sia la Dolomiti Energia Trentino che la Vanoli Cremona, si tratta della seconda finale in tre anni, dopo quella vittoriosa del 2017. Sassari, invece, ha messo in ...