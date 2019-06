Ultimi due episodi di Grey’s Anatomy 15 su FoxLife | anticipazioni del finale di stagione

optimaitalia

(Di lunedì 10 giugno 2019) Con gliduedi Grey's15 su, in onda lunedì 10 e 17 giugno in prima visione assoluta in Italia, si conclude lache ha permesso al medical drama di segnare un record di longevità superando ER - Medici in Prima Linea. Lasi conclude con duetra loro legati da casi medici e vicissitudini personali dei dottori, che troveranno l'apice nelle scene conclusive del 25°o. Ecco la trama e il promo dell'o 15x24, dal titolo Attratto dal sangue, in onda il 10 giugno in prima serata su. Alex cerca disperatamente di salvare il suo paziente Gus mentre aspetta un donatore di sangue gravemente agorafobico in arrivo da Londra. Jo rivela a Meredith perché è così depressa, mentre Catherine e la Bailey si incontrano per affrontare un problema assicurativo. Nel frattempo, Maggie e Jackson vanno in ...

OptiMagazine : Ultimi due episodi di #GreysAnatomy15 su FoxLife, anticipazioni del finale di stagione in onda il 17 giugno… - lolitapunto13 : Adesso qualcuno mi spieghi perché dopo anni che non ci sentiamo, dopo che lei si è allontanata da me ignorando gli… - GiadaSpecchia : Esattamente due anni fa tutte le mie certezze crollavano, i progetti futuri si annullavano e la quotidianità che av… -