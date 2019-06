Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno un’apertura andiamo a Rocca di Papa esplosione oggi sul posto Sono al lavoro i vigili del fuoco sono giunte diverse ambulanze un boato ha investito il Palazzo del Comune in corso Costituente intorno alle 11:15 anche vicino a scuola per l’infanzia ci sono almeno 9 feriti sei adulti tra cui il sindaco Emanuele crestini ...

Brexit Ultime Notizie : i nomi in lizza per succedere alla May : Brexit ultime notizie: i nomi in lizza per succedere alla May A tre giorni dalle dimissioni di Theresa May dovute al caos Brexit, è bagarre per sostituire l’ex inquilina di Downing Street alla guida del Regno Unito e del partito conservatore. Il sistema politico britannico prevede infatti che sia il partito che ha la maggioranza alla Camera dei Comuni ad indicare un nuovo candidato alla guida del governo, in caso di dimissioni del ...

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Rocca di Papa - esplosione municipio - 10 giugno - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Rocca di Papa, esplosione municipio. Ballottaggi, 136 comuni in gioco. Terremoto a Messina e paura, 10 giugno 2019,

Pensioni Ultime Notizie : quattordicesima a luglio - quant’è l’aumento : Pensioni ultime notizie: quattordicesima a luglio, quant’è l’aumento Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’erogazione della quattordicesima mensilità prevista per il 1° luglio 2019, quattordicesima che sarà riservata ad alcuni pensionati che possiederanno determinati requisiti anagrafici e reddituali. Saranno in tutto 3,5 milioni i pensionati che riceveranno la mensilità supplementare nel mese di luglio, che sarà ...

Scuola - assegnazioni provvisorie Ultime Notizie : quasi tutto deciso sul nuovo CCNI : Siamo ormai arrivati al rush finale per quanto riguarda la questione legata al nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie: la chiusura del contratto è prevista nel prossimo incontro che si svolgerà dopodomani, mercoledì 12 giugno. Contratto assegnazioni provvisorie, incontro decisivo mercoledì Il contratto, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sarà di durata triennale: tuttavia le domande saranno inviate annualmente. Saranno ...

