Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 13 | 10

Ultime Notizie Roma del 10-06-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio7 capoluoghi al centro-sinistra setel centro-destra una vittoria per il MoVimento 5 Stelle per una lista civica di centro-sinistra sono questi risultati dei ballottaggi il centro-sinistra vince a Cesena Cremona Livorno Prato Reggio Emilia Rovigo e Verbania mentre il centrodestra vanno Ascoli Piceno Biella Ferrara Foggia Forlì potenze Vercelli a ...

Pensioni Ultime Notizie : quattordicesima a luglio - quant’è l’aumento : Pensioni ultime notizie: quattordicesima a luglio, quant’è l’aumento Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano l’erogazione della quattordicesima mensilità prevista per il 1° luglio 2019, quattordicesima che sarà riservata ad alcuni pensionati che possiederanno determinati requisiti anagrafici e reddituali. Saranno in tutto 3,5 milioni i pensionati che riceveranno la mensilità supplementare nel mese di luglio, che sarà ...

Scuola - assegnazioni provvisorie Ultime Notizie : quasi tutto deciso sul nuovo CCNI : Siamo ormai arrivati al rush finale per quanto riguarda la questione legata al nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie: la chiusura del contratto è prevista nel prossimo incontro che si svolgerà dopodomani, mercoledì 12 giugno. Contratto assegnazioni provvisorie, incontro decisivo mercoledì Il contratto, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sarà di durata triennale: tuttavia le domande saranno inviate annualmente. Saranno ...

Ultime Notizie Roma del 09-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione domenica 9 giugno a Giuliano Ferrigno stabilizzante generalmente ritenuta proiettata razionamento moderato nel 2019 Nel 2020 Tuttavia la crescita dei rischi datsun orientati verso il basso perché l’ha già comunicato finale del G20 finanziario di fukuoka in cui si rimarca la preoccupazione per le tensioni commerciali e geopolitiche che si sono ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - minibot : Lega-M5s vs Tria - bocciatura Cgia - 9 giugno - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 9 giugno 2019: minibot, scontro nel Governo con Salvini e Di Maio contro la bocciatura di Tria alla misura per il rilancio economico

