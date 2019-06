Tumori : per le pazienti in chemio turbanti colorati realizzati da detenute (3) : (AdnKronos) - “Il cancro è uno dei tabù della nostra società e rappresenta simbolicamente l’aspetto oscuro della vita. Nonostante i fantastici progressi della terapia, sono ancora gli insuccessi che colpiscono maggiormente l’attenzione e ne definiscono l’immagine pubblica", afferma Francesco Raspagl

Tumori : per le pazienti in chemio turbanti colorati realizzati da detenute : Milano, 8 giu. (AdnKronos) - turbanti colorati per le donne in chemioterapia realizzati dalle detenute del carcere milanese di San Vittore. E' una storia di solidarietà tutta femminile quella del progetto 'La vita Sotto il turbante' nato dalla collaborazione tra l’associazione Go5-per mano con le do

Tumori - Bologna : Rizzoli e Sant’Orsola insieme per un malato finora inoperabile : Un paziente di 40 anni colpito da osteosarcoma delle parti molli, tumore maligno rarissimo e molto aggressivo, è stato operato da un’équipe bolognese formata da chirurghi ortopedici dell’Istituto ortopedico Rizzoli, da cardiochirurghi e chirurghi toracici del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi. “Un intervento di altissima complessità, l’unica possibilità di salvare il paziente che presentava un quadro clinico ...

Cancro al pancreas : la prima cura per uno dei Tumori ‘imbattibili’ è diventata realtà : La prima cura per il tumore del pancreas è una realtà: la sopravvivenza libera dalla malattia nei pazienti con mutazione dei cosiddetti geni ‘Jolie’ migliorerà. “Abbiamo abbattuto un muro nella lotta a questa neoplasia perché per tanti anni abbiamo utilizzato tutti i possibili farmaci a bersaglio molecolare che si sono affacciati nella farmacopea e che avevano dato risultati molto importanti in altri tumori, puntualmente ...

Tumori : gli oncologi si serviranno delle potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le diagnosi : La tecnologia dell’intelligenza artificiale che già offre le sue potenzialità in svariati campi si avvicina al mondo medico. In quanto andrà in aiuto agli oncologi e grazie all’utilizzo di sofisticati algoritmi e di poderosi processori sarà possibile migliorare la gestione della diagnosi dei pazienti. A dimostrarlo sono alcuni studi presentati all’ASCO (American Society of Clinical Oncology), in corso a Chicago. Nello specifico ...

Tumori pediatrici : speranze da un nuovo farmaco ‘personalizzato’ : nuovo farmaco potrebbe essere in grado di combattere i Tumori dei bambini: si tratta di un medicinale ‘personalizzato’ che ha dimostrato di ridurre la massa tumorale, e in alcuni casi di eliminarla del tutto, in bambini malati che presentano particolari mutazioni geniche. La cura permette quindi di agire in modo ‘personalizzato’ sulla base della mutazione genica del singolo paziente. Lo studio relativo alla nuova molecola ...

Tumori - Usa : “Cannabis per gestire la malattia - al via lo studio su 400 pazienti” : Partirà negli Stati Uniti uno studio su 400 pazienti oncologici (età media 66 anni) per verificare come l’uso della cannabis può aiutarli o meno a gestire la malattia. La cannabis è usata da milioni di pazienti che lottano ogni giorno contro il cancro per alleviare i dolori e “alcuni piccoli studi hanno mostrato che può avere un ‘effetto’ anti-tumorale sinergico alle chemioterapie, ma mancano studi conclusivi su larga ...

Tumori - una rivoluzione nella diagnosi precoce : vicini a mettere a punto un test per scoprirli dal sangue : Un possible punto di svolta per la diagnosi precoce di molti Tumori. Questa è la sfida di due start-up, che stanno cercando di sviluppare modelli e test in grado di rilevare la malattia prima ancora che i pazienti mostrino i sintomi. Alcune di queste realtà sono presenti a Chicago per l’ASCO (American Society of Clinical Oncology). Thrive è una la prima di queste star-up, ha raccolto 110 milioni di dollari per finanziare la ...

Tumori : firmato l’accordo per la rilevazione delle patologie a Trapani e Agrigento : Velocizzare la rilevazione dei Tumori nella popolazione dei territori di Trapani e Agrigento è l’obiettivo di un accordo siglato tra le rispettive Aziende sanitarie provinciali e l’Uosd Registro Tumori dell’Asp di Trapani. “La finalità è quella di creare un network aziendale con il coinvolgimento dei Medici di Medicina generale e i Pediatri di libera scelta per ridurre i tempi necessari alla rilevazione oncologica delle ...

Tumori - Tortora : “In futuro cure specifiche per piccoli gruppi pazienti” : “La ricerca traslazionale è molto importante soprattutto nella lotta al cancro, e significa avere una continuità fra i laboratori, la clinica e il letto del paziente. La nostra è un’istituzione all’avanguardia in questo senso, ed è un Irccs: siamo un centro che ha tante sperimentazioni cliniche in corso in questo momento, con nuovi farmaci contro il cancro. Abbiamo trial nei quali certamente possono trovare disponibilità ...

Tumori - l’AIRC contro le fake news : “conseguenze drammatiche per chi si affida alla pseudo-scienza” : Per il terzo anno l’Associazione italiana AIRC per la ricerca contro il cancro sarà in prima linea come partner scientifico alla manifestazione in programma dal 24 al 26 maggio ai Giardini Indro Montanelli, nel cuore del capoluogo lombardo. In un percorso dal laboratorio alla piazza del “Wired Next Fest” di Milano, per dire basta alle fake news. L’obiettivo è accorciare le distanze fra i cittadini e il mondo della ricerca ...

Attività creative per i bimbi dell’istituto Tumori di Milano : “Creativamente” - un progetto per dare serenità : Musica, cucina, pittura, manipolazione, riciclo, cura degli animali. Sono alcune delle Attività proposte con il progetto “Creativamente” a 250 bambini e adolescenti ricoverati all‘Istituto nazionale tumori di Milano. L’iniziativa è promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori del capoluogo lombardo, che S.C. Johnson Italy ha scelto di sostenere interamente per un anno. I laboratori, spiega la LILT in una ...