Trump ci ripensa sul ban Huawei | la condizione per far tornare tutto alla normalità

(Di lunedì 10 giugno 2019) Come non detto, il banvoluto dae dunque dal governo USA potrebbe risolversi in una vera e propria bolla di sapone. Le limitazione imposte al produttore cinese, impossibilitato ad intrattenere rapporti commerciali con le società americane, potrebbero essere un brutto ricordo nel giro di poco tempo. Un vero e proprio ritorno? Davvero potrebbe esserlo e anche nel giro di poco tempo. Qualche ora da, primaha mostrato delle aperture in tema di bane subito dopo sono giunte delle dichiarazioni del segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin volte proprio a spiegare le nuove posizioni del Governo USA. In poche parole potremmo dire che quest'ultimo sarebbe pronto a rivedere il banall'interno di un rinnovato accordo con la Cina in cui quest'ultima si impegna a seguire determinati accordi commerciali concordati tra i due grandi ...

