Trump accusa Twitter di essere politicamente prevenuto | ma è così?

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il Presidente Donaldparla alla Van Andel Arena a Grand Rapids, Michigan. (Foto: Scott Olson/Getty Images) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, è tornato all’attacco dindolo – proprio su– di commettere “un errore gigantesco” violando la libertà d’espressione delle personalità di destra, a suo dire colpite da una censura da parte del social network. “dovrebbe permettere alle voci conservatrici bandite di tornare sulla loro piattaforma, senza restrizioni”, ha scritto il 45esimo presidente degli Stati Uniti. https://.com/realDonald/status/1137702218835136517 Il social network dei tweet, insieme a Facebook, Instagram e YouTube, in effetti ha recentemente agito per bloccare alcuni profiliti di incitamento alla violenza o che utilizzavano i social network per promuovere l’antisemitismo, il razzismo e alcune teorie ...

