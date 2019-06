Travolte dal tir verso le vacanze | morte tre amiche

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Vanni Zagnoli L'automobile su cui viaggiavano, rimasta in panne in autostrada, è stata centrata in pieno Sassuolo (Modena) È la strage di fine primavera, dolorosissima, che attanaglia la capitale delle cere magari sarà ricordata anche stamane dal Sassuolo calcio, che inaugura il centro sportivo. Tre giovani donne residenti nel paese simbolo del distretto della piastrella sonogiovedì nell'incidente fra la loro auto e un mezzo pesante sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e ValsamoggiaBologna. Al chilometro 183, all'altezza di Crespellano, nel Bolognese, perdono la vita due giovani e una 42enne, la cui figlia di 22 anni resta gravemente ferita, ed è ricoverata nell'ospedale Maggiore di Bologna. Lievi ferite per il 40enne casertano alla guida del mezzo pesante e ora indagato per omicidio stradale. I tecnici di Autostrade e la polizia stradale indagano. Il ...

