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Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17 | 30 NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10  GIUGNO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17:30 (Di lunedì 10 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10  GIUGNO 2019 ORE 17:20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTA IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE , E IN CARREGGIATA INTERNA SI STANNO FORMANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI TRALA Roma FIUMICINO E L’APPIA   SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE INCOLONNATI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI LARGO PERASSI , CODE DA PIAZZA IRNERIO IN USCITA ALLA CITTA’ E IN ENTRATA A PARTIRE DAL RACCORDO . ANCHE SULL’AURELIA ANTICA CI SONO CODE DIREZIONE AURELIA INCIDENTE ANCHE SULLA NOMENTANA CON CODE DIREZIONE MENTANA TRA IL RACCORDO ANULARE E COLLEVERDE CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE CORSO DI FRANCIA E SALARIA CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DIREZIONE CENTRO ...
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