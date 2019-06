Traffico Roma del 10-06-2019 ore 08 | 00

Traffico Roma del 10-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 07.20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLA CAPITALE, PARTIAMO DALLE CODE DEL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA. E CODE DA TORRENOVA INE ENTRATA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE RM SUD. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA LUNGO TUTTO IL PERCORSO VERSO IL CENTRO. ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 19:20 SC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE CON RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO Roma CENTRO SEMPRE VERSO Roma RALLENTAMENTI DOVUTI AL Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELL’AUTOSOLE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANUALRE SUL RACCORDO ANULARE ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER Traffico E INCIDENTE TRA TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERTNA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA APPIA , RALLENTAMENTI MA PER Traffico IN ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 17:20 SC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA INTENSIFICANDO IL Traffico SU STRADE ED AUTOSTRADE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA E A TRATTI SULLA CRISTOFORONO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI ANCHE SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO. SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 16.20 SC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANELLA, SEMRPE PER INCIDENTE Traffico RALLENTATO SU VIA ANTONIO BENNICELLI ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI ARATI CODE PER Traffico INTENSO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma RALLENTAMENTI ANCHE SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 15.20 SC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSI GLI INCIDENTI SULLE STRADE DELLA CAPITALE, POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANELLA , SU VIA ANTONIO BENNICELLI ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI ARATI E SU VIALE ETIOPIA REGOLARE IL Traffico SULLE ALTRE. UN PO’ PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO. PER QUANTO ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 14.20 MAVE DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AL PORTUENSE , UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA LUIGI ARATI ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE ETIOPIA DIREZIONE PIAZZA GONDAR FORTI RITARDI SULLA LINEA A DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI PER UN PASSEGGERO COLTO DA MALORE ALLA FERMATA DI SUBAUGUSTA SU QUESTA LINEA ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 13.20 SC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI REGOLARE IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE UN PO’ PIU’ INTENSO CON RALLENTAMENTI SUL LITORALE LUNGO LA OSTIA ANZIO. RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELA RETE FERROVIARIA SULLA LINEA DELLA METRO A NON CIRCOLANO I TRENI TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA . LA TRATTA È COLLEGATA ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 12 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 12:20 EC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RALLENTAMENTI ANCORA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SV PER LA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI SINO ACASTEL RomaNO VERSO LATINA. RALLENTAMENTI ANCHE SUL LITORALE SULLA OSTIA ANZIO. A OSTIA SI STA GAREGGIANDO PER LA “CORRI AL ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 11 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 11:20 EC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN USCITA DALLA CITTÀ ANCHE SOLO PER QUALCHE ORA DA TRASCORRERE AL MARE RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLO SV PER LA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI SINO ACASTEL RomaNO VERSO LATINA. RALLENTAMENTI ANCHE ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 10 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 10:20 EC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI, PER LO PIÙ IN USCITA DALLA CITTÀ E VERSO IL MARE Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA; RALLENTAMENTI POI SU VIA DI PRATICA DI MARE TRA CASTEL RomaNO E VIA CAMPO ASCOLANO ED ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 09.20 EC DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI AUMENTANO GLI SPOSTAMENTI, PER LO PIÙ IN USCITA DALLA CITTÀ E VERSO IL MARE Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA; RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINA E INFERNETTO. PER INCIDENTE INVECE CI SONO CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 08.20 RF DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE IN AUMENTO MA SCORREVOLE SULLE STRADE IN DIREZIONE DEL LITORALE LAZIALE, REGOLARE IL Traffico ANCHE SUL RACCORDO ANULARE. AD OSTIA QUESTA MATTIANA ALLE ORE 9.00 PARTENZA DELLA CORSA PODISTICA DI 7 KM DENOMINIATA “CORRI AL MASSIMO PER I.R.E.N.E.” IL PERCORSO DI SNODERÀ ALL’INTERNO DELLA ...

Traffico Roma del 09-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma DOMENICA 9 GIUGNO 2019 ORE 07.20 RF DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, Traffico SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO, ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE. AD OSTIA QUESTA MATTIANA ALLE ORE 9.00 PARTENZA DELLA CORSA PODISTICA DI 7 KM DENOMINIATA ...