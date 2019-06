Torta gelata di ricotta

cosacucino.myblog

(Di lunedì 10 giugno 2019)diIngredienti 300 g di300 g di gelato alla vaniglia 4 cucchiai di uvetta 1 bicchierino di rum 1 limone 1 disco di pan di Spagna di 2 cm di spessore 100 g di confettura di albicocche 8 fette di ananas sciroppato Preparazione La ricetta in 5 mosse 1) Mettete l’uvetta in una ciotola, copritela a filo con acqua tiepida e lasciatela rinvenire per 15 minuti, cambiando l’acqua una volta, poi sciacquatela sotto un getto di acqua corrente e strizzatela delicatamente. 2) Lasciate ammorbidire il gelato a temperatura ambiente per 10 minuti, quindi lavoratelo con cura finché avrà una consistenza cremosa . 3) Lavorate anche lae incorporatela al gelato, amalgamatevi l’uvetta, grattugiatevi la scorza di limone, infine versatevi il rum e mescolate. 4) Sistemate il pan di Spagna in una tortiera, spalmatevi la confettura e ricoprite con ...

paradisoa1 : RT @strafui: “ho mangiato la prima fetta di torta gelata della stagione il primo giugno 1928” [Ray Bradbury, L’estate incantata] https://t.… - Annabel27034387 : RT @strafui: “ho mangiato la prima fetta di torta gelata della stagione il primo giugno 1928” [Ray Bradbury, L’estate incantata] https://t.… - maraptus : RT @strafui: “ho mangiato la prima fetta di torta gelata della stagione il primo giugno 1928” [Ray Bradbury, L’estate incantata] https://t.… -