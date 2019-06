Torna il terrore a Manhattan | elicottero si schianta su un grattacielo VIDEO

sportfair

(Di lunedì 10 giugno 2019)nelsisu una New York Unoggi si èto su undi Midtown a. L'incidente è avvenuto poco dopo le due del pomeriggio tra la settima avenue e la 51esima strada. Alcune fonti, tra le quali la Cnn, parlando di almeno un morto, presumibilmente era il pilota che era l'unico a bordo. Mentre altre fonti non confermate parlano di cinque persone rimaste uccise nello schianto. (Ses/AdnKronos) Can you imagine the horror and PTSD this shit triggered omg ##helicopter #crash pic.twitter.com/88PhakxvYx — Sachandy (@Sachandii) 10 giugno 2019

