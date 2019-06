Tiro con l’arco | Mondiali 2019 | Mauro Nespoli convince ed è 6° in qualificazione | Italia

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : qualifiche fondamentali in vista dei tabelloni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della prima giornata di gare dei Mondiali di Tiro con l’arco – I favoriti dei Mondiali di Tiro con l’arco – Gli azzurri ai raggi X – I criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Tiro con l’arco. A ’s-Hertogenbosch (Olanda) si apre questa attesa rassegna iridata, ...

Derby con il Benevento per l’amichevole durante il riTiro del Napoli : Il Corriere dello Sport svela oggi un’altra delle amichevoli estive del Napoli, dopo quella fissata contro il Liverpool per il 28 luglio che si giocherà a Edimburgo. La formazione di Ancelotti sfiderà il Benevento in un’amichevole durante il ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. Le due squadre campane, infatti, vivranno il mese di luglio a pochi chilometri di distanza in quanto i sanniti saranno a Pinzolo. L'articolo Derby con il ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i favoriti nelle gare individuali : L’evento più importante dell’anno per il Tiro con l’arco internazionale è ormai sempre più vicino con i Campionati del Mondo 2019 in programma da lunedì 10 a domenica 16 giugno nella cittadina olandese di ‘s-Hertogenbosch. La kermesse iridata rappresenterà anche il primo evento di qualificazione olimpica globale a Tokyo 2020, perciò sono presenti chiaramente tutti i migliori arcieri del panorama mondiale. Come di consueto ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fondamentali le prove a squadre : I Mondiali 2019 di Tiro con l’arco, che si svolgeranno a ’s-Hertogenbosch (Olanda) dal 10 al 16 giugno, saranno una tappa decisiva nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo torneo è infatti quello che mette a disposizione più posti per la prossima rassegna a cinque cerchi e riuscire a fare risultato avrà quindi una valenza ancora maggiore. Saranno Fondamentali le gare a squadre, visto che le prime otto nazioni nella ...

Tiro con l’Arco – Mondiali Para-Archery : la Nazionale azzurra ottiene sei pass per le Paralimpiadi : L’Italia conclude la giornata di eliminatorie ai Mondiali Para-Archery di ‘s-Hertogenbosch (Ned) ottenendo 6 pass per le Paralimpiadi in Giappone In attesa del torneo di recupero di domani, valido esclusivamente per la qualificazione a Tokyo 2020, l’Italia conclude la giornata di eliminatorie ai Mondiali Para-Archery di ‘s-Hertogenbosch (Ned) ottenendo 6 pass per le Paralimpiadi in Giappone. Per la precisione sono 2 ...

Formula 1 – Lewis Hamilton senza filtri : dalla morte del piccolo Harry al rapporto con il padre e quel pensiero al riTiro… : Nella conferenza stampa di rito, prima del Gp del Canada, Lewis Hamilton ha parlato della corsa che lo attende, concentrandosi poi su diversi aspetti più personali, esposti senza alcun filtro ai media La Formula 1 si sposta in Canada, per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Montreal. La Ferrari è accreditata come una delle macchine maggiormente favorite per la vittoria, ma Lewis Hamilton, leader del Mondiale e fresco ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Confermata la squadra di ricurvo del Mondiale - Pagni e Tonioli in gara nel compound : I migliori arcieri del Mondo stanno per affrontare la rassegna iridata a ‘s-Hertogenbosch, ma dal 21 al 27 giugno l’attenzione si sposterà su Minsk per gli European Games 2019 di Tiro con l’arco. La manifestazione continentale vedrà al via gli atleti del Vecchio Continente a caccia delle medaglie e soprattutto a caccia di un eventuale qualificazione olimpica ancora da conquistare dopo il Mondiale. In Bielorussia va in scena ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro con l’arco - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Confermato il gruppo campione in carica - squadra giovane e di talento al femminile : L’evento clou della stagione è ormai alle porte, mancano infatti solo cinque giorni al via dei Campionati Mondiali 2019 di Tiro con l’arco a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. La rassegna iridata rappresenterà anche la prima occasione per strappare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, riservata alle prime otto Nazioni classificate nelle gare a squadre tradizionali di arco olimpico. L’Italia vola in Olanda con una ...

Tiro a volo - Giochi Europei Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su Grazini e Pellielo : Per il Tiro a volo internazionale è il momento di tornare in pedana a sbriciolare piattelli. Inizia la lunga volata verso i Mondiali di Lonato 2019, che si terranno a inizio luglio, ma prima ancora vi saranno i Giochi Europei di Minsk; dove ci sarà la possibilità di ricercare la carta olimpica in previsione di Tokyo 2020. Un momento delicato quindi che apre la calda estate di Trap e Skeet. Proprio quel Trap dove, al maschile, l’Italia è ...

Tiro a segno - Giochi Europei Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Giordano - Mazzetti e Zublasing : La stagione internazionale del Tiro a segno non si ferma mai e cosi dopo la terza tappa della Coppa del Mondo, tenutasi in quel di Monaco di Baviera, per gli shooters del Vecchio Continente è tempo di voltare pagina e pensare ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia infatti, sarà nuovamente tempo di gare e soprattutto di caccia ai pass olimpici verso Tokyo 2020. In ogni contest infatti ve ne sarà uno a disposizione e anche l’Italia ...

Salto con gli sci - Evelyn Insam annuncia il riTiro a 25 anni : “È arrivato il momento di salutare” : Evelyn Insam ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica. La saltatrice con gli sci saluta le competizioni ad appena 25 anni, al termine di una carriera importante condita da due podi individuali in Coppa del Mondo (seconda a Schonach nel 2013 e terza a Rasnov nella stagione successiva) e il quinto posto alle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014. Questa la traduzione del post pubblicato dall’altoatesina: “È arrivato ...