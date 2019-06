Superbike | GP Spagna 2019 | Alvaro Bautista torna a dominare ma tiene in vita il Mondiale

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) La sesta tappa delsi è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto nella lotta per il titolo trae Jonathan Rea, con lo spagnolo della Ducati che ha perso complessivamente due punti nell’arco del fine settimana rispetto al britannico a causa del primo passo falso stagionale commesso in gara-2. Il 34enne iberico ha dominato dal punto di vista prestazionale il weekend del Gran Premio di, imponendosi nettamente in gara-1 ed in Superpole Race e dimostrando di avere ancora margine nei confronti degli avversari, ma è poi incappato nel primo errore dell’anno scivolando in curva 1 nel corso del secondo giro di gara-2 mentre stava spingendo per scremare il gruppo. Con le due vittorie di manche ottenute a Jerez de la Frontera,si è portato a quota 13 successi su 16 gare disputate ed ora vanta 41 punti di vantaggio su un ...

