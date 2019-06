Super Champions | per la Serie A ricavi in calo del 35%

Super Champions - domani assemblea in Lega Calcio - i dettagli : domani, lunedì 10 giugno, si terrà un’assemblea di Lega di serie A molto importante a Milano. La Repubblica svela quello che sarà il tema della riunione: “Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico”. Un tema, quello delle nuove Coppe europee, che allarma i presidenti di Serie A: “Secondo uno studio commissionato dalla Lega, e che sarà presentato in ...

Agnelli sulla Super Champions : «Contento di aver spazzato via le perplessità di molti» : Il presidente dell’Eca, Andrea Agnelli, è tornato a parlare da Malta, dove si è conclusa l’assemblea straordinaria dell’associazione dei club europei. La proposta della Super Champions, avanzata proprio dall’Eca, ha fatto discutere a tutti i livelli e il presidente della Juve al termine dei lavori ha voluto fare chiarezza e stemperare gli animi. «Alcuni club sono venuti a Malta con scetticismo. La mia più grande soddisfazione è quella di ...

De Laurentiis : «La Super Champions è sbagliata - ma la Uefa non può decidere per i club» : Dal convengo dell’Eca organizzato a Malta il presidente De Laurentiis ha parlato al Corriere dello Sport della contrarietà alla Super Champions proposta da Agnelli «ci sarebbero tre coppe: una per ricchi, una per meno ricchi e una per poveri. Una simile organizzazione è sbagliata e io e altri lo abbiamo detto ad Agnelli in questi due giorni» C’è tanto lavoro da fare in questo senso e la domanda è se la Uefa sia l’organo ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : una Super AN Brescia esce sconfitta ai quarti con l’Olympiacos : Niente da fare, un match equilibratissimo, molto fisico, pieno di errori, nel quale sono venuto fuori i più esperti. L’Olympiacos resta in corsa per confermare il proprio titolo della Champions League di Pallanuoto maschile: ad Hannover, dove si stanno svolgendo le Final Eight della massima competizione europea, i greci battono per 8-7 l’AN Brescia, volando in semifinale. Nel penultimo atto gli ellenici sfideranno la Pro Recco nel ...

Superchampions - il presidente dell’Eca Andrea Agnelli : “La riforma non riguarda solo le big” : Andrea Agnelli, presidente dell’Eca, si rivolge ai membri dell’Associazione durante l’assemblea generale straordinaria a Malta sul futuro delle competizioni europee dopo il 2024: “La riforma non riguarda i grandi club, riguarda l’Europa. Abbiamo un punto di vista collettivo europeo, proviamo a trovare delle risposte che possano indirizzare il movimento europeo nel suo insieme – sottolinea – E alla ...

KPMG - con la Super Champions tornei nazionali svalutati del 20% : Quello della Super Champions è uno dei grandi temi legati al futuro delle coppe europee. La questione di una riforma è tornata in auge con il 2024 come orizzonte temporale, ma tante società stanno cercando di opporsi al modello, temendo una svalutazione dei campionati nazionali. Questa paura trova conferma in un report KPMG – riportato […] L'articolo KPMG, con la Super Champions tornei nazionali svalutati del 20% è stato realizzato da ...

L’Atletico guida la Spagna contro la Super Champions : Non solo la Francia, che con il suo presidente oggi si è schierata conto il progetto della Super Champions sostenuto dall’Eca, anche in Spagna si scende in campo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza sette club di calcio spagnoli hanno protestato contro i piani di trasformazione delle coppe europee in un torneo chiuso che salvaguardi il potere delle élite del calcio. È l’Atletico Madrid a guidare la compagne di club spagnoli ...

La Premier League ribadisce il “no” alla Super Champions : Premier League riforma competizioni europee – La Premier League ha diramato un comunicato ufficiale per ribadire la propria contrarietà alla riforma delle competizioni europee prevista dall’UEFA e sostenuta dall’Eca. Questa la nota del massimo torneo inglese: «La Premier League e i nostri club hanno ribadito all’unanimità la nostra forte opposizione alla proposta di riforma delle […] L'articolo La Premier League ribadisce il ...

L’Atletico e 6 club spagnoli contro la Super Champions : Super Champions club spagnoli – Sette club di calcio spagnoli hanno protestato contro i piani di trasformazione della Champions League in una competizione molto più chiusa, opponendosi apertamente all’European club Association (Eca) prima delle riunioni che si terranno a Malta tra domani e venerdì (6/7 giugno). L’Atletico Madrid, arrivato secondo dietro al Barcellona nel campionato […] L'articolo L’Atletico e 6 club ...

Scontro Macron-Uefa sulla Super Champions : «Sostengo in pieno il presidente della federcalcio francese contro la riforma della Champions League. Dobbiamo difendere i nostri club. Non possiamo sacrificare il nostro modello a beneficio di pochi». Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si schiera in modo netto nella disputa sul futuro della principale coppa europea, intervenendo a sorpresa sul tema nel corso […] L'articolo Scontro Macron-Uefa sulla Super Champions è stato ...

CorSera : Macron contro la Super Champions «Dobbiamo difendere i nostri club» : Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni del presidente francese Macron, che attacca con violenza il progetto dell’Eca della Super Champions «Dobbiamo difendere il nostro modello, i nostri club. Non possiamo sacrificare il calcio che nasce dalle nostre società perché siano in pochi a beneficiarne» La proposta dei big del calcio di ristrutturare le coppe europee è andava oltre dall’idea di un progetto, con regole di ...

Olsson contro la Super Champions «È mossa dall’avidità dei grandi club» : Lars-Christer Olsson il presidente di European Leagues, l’associazione delle leghe calcistiche europee, ha parlato chiaro in un’intervista al Guardian e riportata dalla Gazzetta dello Sport «È l’avidità che spinge i grandi club a voler trasformare la Champions in una Super Lega» bocciando la proposta dell’Eca per rivoluzionare i campionati europei. Olsson si rivolge alla UEFA, perché si opponga fortemente a questo progetto e dia ...