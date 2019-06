‘Stava scappando nuda’, per i giudici Martina Rossi morì per sfuggire a uno stupro

(Di lunedì 10 giugno 2019) Nelle 113 pagine delle motivazioni della sentenza di condanna di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, iricostruiscono la causa della morte di, precipitata da un albergo a Palma di Maiorca nel 2011. "Qualcuno la spogliò per abusarne, in camera c'erano solo loro". I due sono stati condannati a sei anni ciascuno per tentata violenza sessuale e morte in conseguenza di un altro reato.