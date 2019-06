Staff Sarri Juventus | viceallenatore e preparatore atletico | ecco tutti i nomi

Allenatore Juventus - Sarri prepara le prime mosse e pensa già al suo Staff [DETTAGLI] : Mancano ormai pochi dettagli perché Maurizio Sarri diventi il nuovo Allenatore della Juventus. Il tecnico toscano prepara le prime mosse da casa sua a Figline Valdarno dove si trova in attesa della risposta del Chelsea. Con Sarri potrebbe arrivare Emerson Palmieri, che sarebbe il perfetto sostituto di Alex Sandro in caso di partenza del brasiliano. Accanto alle valigie di Emerson e Sarri c’è quella di Higuain, che non sarà riscattato ...

Sarri-Juve - Repubblica : “Nessun amarcord - è pronto ad accettare l’offerta di Agnelli. Lo Staff chiede dei napoletani” : Sarri-Juve, Repubblica: “Nessun amarcord, è pronto ad accettare l’offerta di Agnelli. Sarri-Juve, per ‘La Repubblica’ non esiste amarcord che tenga, il tecnico ex Napoli è pronto ad accettare l’offerta di Andrea Agnelli. Una notizia che fa storcere il naso al popolo napoletano ma che, secondo il quotidiano, non avrà alcun peso sulla scelta finale del tecnico, che stasera si gioca la finale di Europa League con il suo ...

Repubblica : lo Staff di Sarri si informa sulla reazione di Napoli se andasse alla Juventus : Il favorito resta Pochettino Anche Repubblica scrive della finale di Baku di questa sera, più propriamente della finale di Maurizio Sarri. Una finale che potrebbe essere l’ultima partita del tecnico con i Blues. Per adesso si attende, ma tutto si dovrà chiudere entro domenica. Per Repubblica la prima scelta della Juventus è Pochettino, dal momento che Klopp si è già defilato («Magari un giorno verrò in Italia, non adesso»). La seconda è ...