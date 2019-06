Spazio | le straordinarie immagini della Calabria | grande successo per il lancio della

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Ieri da Camigliatello Silano è stato lanciato conil pallone stratosferico MoCris per studiare i raggi cosmici con rivelatori di particelle. Il pallone ha raggiunto una quota di 31500 metri – scrive l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) sulla propria pagina Facebook -. Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere, MoCris, è un progetto nato dalla collaborazione tra ABproject, Ocra Infn e il Liceo Scientifico di Cariati”. “Finalmente le condizioni meteo hanno permesso ildel pallone aerostatico del progetto MoCRiS (Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere). Sabato 8 giugno – si legge in una nota – dal bellissimo scenario attorno alla chiesa di S. Lorenzo sul lago Cecita, intorno alle 11:20, gli alunniIV A del Liceo Scientifico di Cariati diretti dagli esperti dell’Azienda ABProject, hanno portato a conclusione il ...

