Spagna - Svezia qualificazioni Euro 2020 | come vederla in Tv e in Streaming

Spagna-Svezia in tv su Italia 1 : in palio una fetta di qualificazione a Euro 2020 : Spagna-Svezia non è decisiva, ma può diventare molto importante per le prossime qualificazioni ai campionati Europei che si disputeranno nel 2020. Le Furie Rosse sono in testa al girone F con nove punti in tre gare, tutti successi per gli iberici che hanno battuto la Norvegia 2-1 e Malta 2-0 a marzo, mentre tre giorni fa si sono imposti sulle isole Far Oer 4-1. La Nazionale scandinava è seconda e insegue a quota sette punti dopo che ha battuto ...