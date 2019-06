Skoda - Karoq Velo | una Suv fatta apposta per i ciclisti - VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 10 giugno 2019) Laha realizzato un esemplare unico delladedicato al mondo del ciclismo, portando il concetto "simply clever" nelle soluzioni adatte a questo tipo di sport. LaConcept è stata dotata di accessori che la rendono vettura ideale per gli amanti della bicicletta, che è un elemento fondamentale della storia del marchio: prima di produrre autovetture, infatti, lainiziò la sua attività nel 1896 costruendo bici.Tutto quello che serve per lo sport a pedali. A bordo dellaè presente un serbatoio d'acqua con getto a pressione per lavare le ruote, un frigobar per le bevande, una cassetta degli attrezzi fissata al vano bagagli, una lavatrice portatile per gli indumenti usati e tutto l'occorrente per utilizzare un drone, incluso il punto d'atterraggio sul cofano. All'interno e all'esterno sono previsti inoltre sistemi di trasporto per le biciclette, ...

