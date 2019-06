Seconda tappa Giro del Delfinato 2019 | percorso | altimetria e favoriti

Ciclocross - tutto pronto per la Seconda tappa di CdM : Tempier va a caccia del podio a Nove Mesto : Il francese scalda i muscoli per la seconda prova, in programma dal 24 al 26 maggio in Repubblica Ceca. In gara anche i compagni di squadra Colledani e Teocchi A pochi giorni dal debutto stagionale di Coppa del Mondo ad Albstadt, gli atleti del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per la seconda prova della Coppa del Mondo XCO, in programma da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca). Gli ...

Giro di California femminile 2019 - risultato prima tappa : Anna van der Breggen vince in solitaria - Seconda Elisa Balsamo : La prima tappa del Giro di California femminile, la Ventura-Ventura di 96.5 km, va all’olandese Anna van der Breggen (Boels – Dolmans Cycling Team), che giunge in solitaria sul traguardo dopo 2:36:17, lasciando a 18″ il gruppetto delle più immediate inseguitrici, regolato dalla nostra Elisa Balsamo (Valcar Cylance Cycling), brava a superare la cubana Arlenis Sierra (Astana Womens Team). In top 10 anche un’altra italiana, ...

Campionato Italiano Moto d’acqua 2019 : tutto pronto a Caorle per la Seconda tappa : Il Campionato Italiano di Moto d’acqua arriva a Caorle per la seconda tappa del 2019 Il Campionato Italiano Moto d’acqua 2019, organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica tramite la propria società affiliata Radical Riders ASD, vedrà la partenza della sua seconda tappa “2°Gran Premio Città di Caorle” da venerdì 17 maggio a domenica 19 maggio dalle ore 10 alle ore 18 a Caorle – Duna Verde (VE), nello specchio d’acqua antistante ...

A Vallelunga la Seconda tappa del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance : Tornano in azione a Vallelunga le Moto Guzzi V7 III del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance 2019: il Trofeo monomarca...

Giro d'Italia - nona tappa Riccione-San Marino : cronometro con Seconda parte in salita : Il 102° Giro d’Italia proporrà la 9ª tappa nella giornata di domenica 19 maggio. I corridori saranno chiamati ad affrontare la seconda prova individuale contro il tempo. Si tratterà della frazione di 34,8 Km da Riccione a San Marino, unico sconfinamento all’estero di quest’anno. La corsa rosa tornerà qui a distanza di qualche edizione. Nel 1998 trionfò Andrea Noè nell’11ª tappa con partenza da Macerata. L’italiano precedette Marco Pantani e ...

Giro di California 2019 : Kasper Asgreen vince la Seconda tappa. Il danese batte sullo strappo finale Tejay van Garderen e Gianni Moscon : Grande vittoria di Kasper Asgreen nella seconda tappa del Giro di California 2019. Il 24enne danese della Deceuninck-Quick Step, reduce dal secondo posto al Giro delle Fiandre, ha saputo fare la differenza sul duro percorso odierno, andando più volte all’attacco e poi imponendosi nettamente sullo strappo finale verso il traguardo di South Lake Tahoe, battendo lo statunitense Tejay van Garderen, che diventa il nuovo leader. Al terzo posto si ...

Nuoto di fondo - Coppa del Mondo Seychelles 2019 : Arianna Bridi - riferimento azzurro nella Seconda tappa : Le Seychelles si tingono d’azzurro. nella seconda tappa delle World Series di Nuoto di fondo, le calde acque del bacino Beau Vallon regalano il risultato pieno al Bel Paese. A centrare il bersaglio grosso è stata la nostra Arianna Bridi che si è imposta nella 10 km odierna. Una prestazione di grande qualità della nostra portacolori, campionessa d’Europa della 25 km a Glasgow (Gran Bretagna), nonché bronzo iridato nella 10 e 25 km a ...

Ciclismo - Giro d'Italia : Ackermann vince la Seconda tappa : Pascal Ackermann si impone nello sprint della seconda tappa del Giro d'Italia 2019. Il campione tedesco consegue la prima vittoria nel nel suo debutto alla corsa rosa. Ackerman vince la seconda tappa del 102° Giro d'Italia da Bologna a Firenze (precisamente Fucecchio), la cui lunghezza raggiunge 250 chilometri. Il corridore della Bora-Hansgrohe ha battuto Viviani e Ewan. La classifica generale non cambia: Roglic resta in maglia rosa. La ...

Giro d’Italia 2019 - risultato Seconda tappa : Pascal Ackermann batte Elia Viviani allo sprint : Pascal Ackermann si impone allo sprint nella seconda tappa del Giro d’Italia 2019. Il campione nazionale tedesco coglie la prima vittoria in un Grande Giro al suo debutto nella Corsa Rosa, vincendo con grande potenza la volata di gruppo sul traguardo di Fucecchio. Il corridore della Bora-Hansgrohe ha battuto il campione italiano Elia Viviani e l’australiano Caleb Ewan. Non cambiano le posizioni di vertice della classifica generale, con lo ...

Giro d’Italia – La Seconda tappa è di Pascal Ackermann : il tedesco vince una strepitosa volata davanti a Viviani : Pascal Ackermann della Bora Hansgrohe si prende la seconda tappa del Giro d’Italia: il ciclista tedesco corona una splendida volata finale Dopo la cronometro inaugurale da Bologna e San Luca, il Giro d’Italia prosegue quest’oggi con la seconda tappa. I 205 chilometri di tracciato che si snodano da Bologna a Fucecchio sono adatti ai velocisti e, com’era lecito aspettarsi, il finale in volata non ha deluso le attese. ...