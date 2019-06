scuolainforma

(Di lunedì 10 giugno 2019) Non si spegne l’eco delle polemiche sulprofessoressa diper il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Il articolo di Rossella Latempa sul ‘Manifesto’ pone l’attenzione a quello chese lapubblica italiana si fosse trovata in ‘regime di autonomia differenziata’? Eh si, perché il progettoLega, ‘pronto ad arrivare in Consiglio dei ministri, avrebbe disegnato veri e propri sistemi scolastici a sé stanti, uno per ciascuna regione, con piena potestà legislativa in tema di “organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione”, oltre che “organizzazione del rapporto di lavoro”. Tutta Italia si è mobilitata, soprattutto attraverso la rete social, mostrando solidarietà nei confrontiprofessoressa Rosa Maria Dell’Aria, il cui provvedimento di sospensione è stato ...

emergenzavvf : Informazione, formazione e addestramento: simulata un’evacuazione antincendio in una scuola a #Prato per illustrare… - hairotterca : RT @sono_farmaci: Con un caso in famiglia di 'danno grave e permanente da vaccino' quanti di voi vaccinerebbe il proprio figlio? Abbiamo p… - scuolainforma : Scuola, il caso della docente sospesa di Palermo: cosa sarebbe successo con l”autonomia differenziata’? -