scuolainforma

(Di lunedì 10 giugno 2019) Siamo ormai arrivati al rush finale per quanto riguarda la questione legata alcontratto sulle: la chiusura del contratto è prevista nel prossimo incontro che si svolgerà dopodomani, mercoledì 12 giugno. Contratto, incontro decisivo mercoledì Il contratto, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, sarà di durata triennale: tuttavia le domande saranno inviate annualmente. Saranno ripristinate le preferenze del comune e del distretto mentre anche i docenti che otterranno il trasferimento interprovinciale, qualora ne possiedano i requisiti, potranno presentare domanda nel caso in cui non siano soddisfatti nel comune desiderato. Inoltre, i docenti potranno ancora chiedere l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno, nel rispetto delle condizioni contrattuali. La questione dei vincitori concorso 2018 Per quanto riguarda ...

scuolainforma : Scuola, assegnazioni provvisorie ultime notizie: quasi tutto deciso sul nuovo CCNI - Alessio_De_Luca : Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2020: le parti convergono sui punti principali - PacificoTweet : #scuola Il @MiurSocial intenzionato a negare la #mobilità annuale ai docenti che hanno terminato il sistema di Form… -