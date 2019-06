Scoperto farmaco che lotta contro la resistenza alla chemioterapia

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Unmolecolare potrebbe in un prossimo futuro impedire alle cellule tumorali di diventare resistenti. La molecola, ora testata in un modello animale di melanoma, ha la firma dei ricercatori della Duke University che hanno pubblicato il loro lavoro sulla rivista scientifica Cell. Laai farmaci e’ una delle principali cause di recidiva del cancro ed e’ responsabile fino al 90% delle morti correlatemalattia. Gli studiosi hanno identificato la Rev 1, una proteina chiave coinvolta nella replicazione delle cellule tumorali. Durante l’esame di circa 10.000 composti, sono rimasti particolarmente sorpresi nello scoprire che uno (la molecola Jh-Re-06) ha una interazione proprio con la proteina che cosi’ non riesce piu’ ad aiutare le cellule tumorali a sopravvivere. I ricercatori hanno testato la nuova molecola nelle linee ...

