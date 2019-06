Schianto elicottero a Manhattan | il pilota era solo a bordo Troppi velivoli | è emergenza

ilfogliettone

(Di lunedì 10 giugno 2019) "La mia amministrazione è pronta ad aiutare se necessario". Così il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui ha elogiato la eccezionale risposta dei pompieri di New York allodell'sul tetto di un grattacielo di 54 piani nel cuore dicostato la vita al. Secondo la Cnn ilera l'unico occupante del velicolo, un Agusta A 109E. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha voluto rassicurare i newyorkesi, "figli" della tragedia dell'11 settembre 2001, dicendo che non sono in pericolo dopo aver escluso una eventuale matrice terrorista dell'incidente.Stando ai media locali, l'apparecchio ha effettuato un atterraggio di "" alle 13,45 locali sul tetto dell'edificio che si trova sulla settima Avenue, non lontano da Time Square, innescando un principio di incendio e l'intervento immediato e massiccio dei soccorsi. Dalle immagini ...

Agenzia_Ansa : Almeno un morto nello schianto di un elicottero contro un grattacielo a New York. Cuomo: 'Non ci sono indicazioni c… - MediasetTgcom24 : Schianto elicottero a Ny, ipotesi atterraggio brusco o d'emergenza #newyork - HuffPostItalia : Schianto elicottero a New York, i testimoni: 'Sembrava l'11 settembre' -