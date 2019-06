Scherma – Verso gli Europei 2019 | ufficializzati gli azzurri per Dusseldorf

Scherma - Coppa del Mondo San Pietroburgo 2019 : i fiorettisti iniziano la corsa verso le Olimpiadi. Grandi ambizioni per gli azzurri : Anche il fioretto maschile inizia la corsa verso Tokyo 2020, visto che la tappa di Coppa del Mondo di San Pietroburgo di questo fine settimana sarà la prima valida per le qualificazioni olimpiche. Sulle pedane russe si comincerà domani con la fase di qualificazione, poi sabato ci saranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica si chiuderà con la gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire le prospettive della Nazionale azzurra per ...