scuolainforma

(Di lunedì 10 giugno 2019) Per i docenti precari tradizionalmente il mese di giugno è quello in cui scadono idie si manifesta l’esigenza di chiedere l’indennità di). La possibilità di accedere al trattamento diè soggetta alla condizione che il lavoratore sia stato assicurato dal datore di lavoro contro lainvolontaria presso l’INPS. Come richiederla I docenti precari che intendono usufruirne possono presentare ladi) il giorno immediatamente successivo alladel contratto. Lava effettuata entro 68 giorni presentandosi ad un patronato oppure in via telematica direttamente sul sito dell’Inps. Nel primo caso occorrerà portare con sé un modello SR 163 che serve a certificare l’IBAN o i dati della carta di credito su cui si chiede l’accredito dell’indennità. Chi la può ...

scuolainforma : Scadenza contratti di supplenza e richiesta Naspi con domanda di disoccupazione - si_davide : @FcInterNewsit Il problema non è L atteggiamento di Icardi. Vi ricordo che quando si fanno i contratti poi vanno ri… - giovanniproto67 : RT @AIDPlive: “I disoccupati non sono solo i 2 milioni e 500 mila dichiarati dall’ISTAT. Ma ci sono anche le #persone con contratti a scade… -