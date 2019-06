Sarri alla Juve | la rivoluzione tradita

Amoruso su Sarri alla Juventus : 'Possibile ci sia la sorpresa - qualcosa non quadra' : La Juventus non ha ancora sciolto le riserve sul nuovo allenatore e i tifosi bianconeri sono in attesa di sapere chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri. La maggior parte dei media vede Maurizio Sarri come principale candidato alla panchina dei campioni d'Italia. Domani su questo fronte potrebbe essere una giornata molto calda perchè il Chelsea dovrebbe definitivamente liberare il tecnico toscano a quel punto si capirà davvero se la Juve ...

Sarri Juventus - la conferma : “Se il Chelsea mi libera vengo alla Juve” : Sarri Juventus – Lunedì potrebbe essere il giorno del nuovo allenatore bianconero. Sempre più insistenti le voci che danno Sarri come nuovo tecnico bianconero. Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus e attende l’ok del Chelsea, che secondo gli ultimi rumors sarebbe in arrivo, per iniziare la sua avventura bianconera. Leggi anche: Mercato Juventus, […] More

Sky Sport : Lunedì è il giorno giusto per Sarri alla Juve : Sky Sport, in un servizio andato in onda alle 12, parla dell’ultimo week end di attesa per l’allenatore della Juve. Lunedì potrebbe essere il giorno della chiusura con Sarri per la panchina bianconera. Una telenovela che va avanti da diverse settimane e destinata a chiudersi nel migliore dei modi per il tecnico toscano. I contatti di queste ultime ore tra gli agenti di Sarri, Ramadani e Pellegrini, e il Chelsea portano verso una ...

Napoli - De Laurentiis a tutto campo : Sarri alla Juve e le strategie di mercato : La stagione in casa Napoli è stata positiva, il club azzurro ha deciso di proseguire il rapporto con Carlo Ancelotti, l’obiettivo è provare ad accorciare il distacco dalla Juventus per la lotta scudetto. Intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ per il presidente De Laurentiis che ha fornito interessanti indicazioni. Sta seguendo la telenovela Sarri-Juventus e quello che ha detto per esempio a riguardo Insigne («Per i ...

Sarri alla Juve è un problema solo della Juventus : Sarri alla Juventus è un problema solo della Juventus, che ingaggerà nel caso un allenatore che si è sempre mostrato ostile a certe logiche, a certi slogan del tipo “vincere è l’unica cosa che conta” e che spesso l’ha tacciata di padrona incontrastata al di là del campo. Prenderà un allenatore che le ha mostrato il dito medio, e ha girato la spada nell’orgoglio di quella vecchia signora costretta ad aspettare l’albergo di ...

Gazzetta : Rugani prolunga il contratto e aspetta Sarri alla Juve : La Gazzetta dello Sport legge segnali sempre più incoraggianti per la chiusura dell’affare Sarri alla Juve. Ieri c’è stato l’atteso incontro a Milano tra Ramadani, Pellegrini e Paratici, e la Juve sembra sempre più rilassata. E se i tifosi della Juve si dividono sull’arrivo di Sarri, è verosimile che Daniele Rugani guidi la pattuglia degli entusiasti. L’amore tra lui e Sarri non è mai tramontato e se il tecnico toscano ...

Pedullà : «Oggi vertice a Milano per Sarri alla Juve» : Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti più informati su quello che riguarda Maurizio Sarri, ha lanciato un nuovo aggiornamento sul suo sito personale. È previsto oggi a Milano l’incontro decisivo per il futuro di Maurizio che è, ed è sempre stato l’unica soluzione voluta dalla Juve. Dopo che gli accordi erano stati chiusi da settimane si attendeva solo il via libera del Chelsea per liberare il tecnico toscano, oggi a Milano dovrebbe ...

Fonseca vicinissimo alla Roma. Quindi Sarri vicinissimo alla Juve : Sarebbe ormai alla definizione dei dettagli l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Il nuovo allenatore potrebbe arrivare lunedì. Si è ormai vicinissimi alla conclusione della trattativa. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con lo Shakthar Donetsk per il pagamento della clausola prevista. Inizialmente per l’allenatore portoghese erano stati chiesti 5 milioni, ma si dovrebbe ...

Se Sarri va alla Juve - i veri sconfitti sono gli ultras : Tutti a dire: e come la vivono i tifosi del Napoli? Tutti a cavillare: e mo come la mettono a nome i Sarristi? Nessuno che si chieda: ma come stanno gli ultras? sono loro l’unico gruppo sociale con abbastanza pelo sullo stomaco per volare più alto dell’abboccamento del tecnico toscano alla Juve. Ma sono proprio loro quelli che, avendo derogato ai propri principi per sostenere il mister, possono davvero sentirsi traditi dal suo opportunismo, o ...

Il Mattino – Sarri alla Juve - c’è Abramovich dietro l’attesa infinita : perché il russo non dà risposte : Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte “Guai a fare i conti senza l’oste. Soprattutto se l’oste è Roman Abramovich, il secondo uomo più ricco della Russia, con un patrimonio sterminato che, certo, non prende decisioni in ...

Bucchioni : “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” : Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…” Bucchioni: “Sarri alla Juve? Vi spiego perché non è più così sicuro. E su Guardiola…”. Di seguito uno stralcio dell’editoriale per tuttomercatoweb.com: “La panchina della Juventus ancora vuota è una storia che non torna e non convince. Sono passati venti giorni dal licenziamento di Allegri e se il suo ...

Varriale : “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” : Varriale: “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” Varriale: “Sarri alla Juve? Vi dico cosa farà in caso di cori razzisti. Su Insigne…” Sta facendo molto discutere il trasferimento di Maurizio Sarri alla Juventus. In tanti si chiedono quale sarà la reazione del tecnico ex Chelsea nel momento in cui dagli spalti dello Stadium si alzeranno i cori contro Napoli e i ...

Moggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...

Bocca : “Sarri alla Juve è come se Che Guevara passasse sotto la bandiera di Batista” : Su Repubblica Fabrizio Bocca dedica il suo commento al tema dei tradimenti. Il pretesto è l’addio di Buffon al Psg. Dopo un anno a Parigi, il portiere campione del mondo torna in Italia: “Tutti parlano della bellezza del calcio all’estero, del profumo dei prati della Premier League o della sontuosità del calcio parigino a confronto con tutto il resto, ma poi se possono riscappano in Italia”. E si consumano i tradimenti, con ...