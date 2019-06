Sardegna | invasione di cavallette e campi distrutti | la piaga biblica che ' ritorna'

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Negli ultimi giorni migliaia dihanno letteralmente invaso la. Nella provincia di Nuoro, infatti, sono tantissime le campagne devastate dalla presenza delle locuste. La situazione è molto critica, tanto che Coldiretti ha lanciato un'allarme, anche se ha rivelato che ormai la situazione è troppo avanzata per poter agire e fare qualcosa nel concreto. L'sta distruggendo non solo ie di conseguenza i pascoli, ma infastidisce anche le persone che abitano nelle zone colpite. Gli insetti si infiltrano infatti anche nei giardini delle case abitate. I mesi estivi più favorevoli alla loro diffusione In particolar modo, giugno, luglio e agosto sono i mesi che favoriscono la diffusione delle. A Orani sono addirittura presenti dei veri e propri 'tappeti' degli insetti in questione. Inizialmente, lesi diffondono nei terreni che non sono ...

nicola_pinna : Non immaginate gli sciami che oscurano il cielo. Le cavallette che hanno invaso le campagne del Centro Sardegna son… - tg2rai : #Sardegna, un'invasione di cavallette sta mettendo in ginocchio l'economia delle campagne del nuorese - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: SARDEGNA, L'INVASIONE DELLE CAVALLETTE: 2MILA ETTARI DI TERRENO DEVASTATI IN PROVINCIA DI NUORO -