Sara Tommasi incinta | la nuova vita dopo il periodo buio | «Non ricordo nulla | non ero io»

(Di lunedì 10 giugno 2019). Ilper la showgirl che oggi 9 giugno festeggia il compleanno è ufficialmente finito, e a sugellare la sua rinascita ora arriva anche il primo figlio. A rivelare della gravidanza diè stata Debora Cattoni, manager e amica della 38enne che le è rimasta sempre accanto: è stato solo grazie all’affetto della famiglia e dei buoni amici come Debora che laè riuscita a mettersi alle spalle quattro anni di autodistruzione tra video porno e esuberanze di ogni sorta. E ha trovato l’amore di Angelo, un imprenditore 46enne legato al mondo delle acque minerali.ha scoperto proprio in queldi soffrire di bipolarismo di carattere generico, ma la diagnosi della malattia è stata fondamentale per rinascere. «Questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta», ha raccontato di ...

