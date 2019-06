Sanità | Zaia inaugura percorso riabilitativo a Jesolo

Sanità : Zaia - 'ancora migliore con l'autonomia - e non solo per noi' (3) : (AdnKronos) - Tra i 39 Progetti finanziati, figurano i Piani Antincendio di tutte le nove Ullss, delle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e dell’Istituto Oncologico Veneto-IOV: 980 mila euro per quello dell’Ulss di Belluno, 4 milioni 535 mila euro per l’Ulss 2 Marca Trevisgiana, 802 mila 600 eur

Sanità : Zaia - 'ancora migliore con l'autonomia - e non solo per noi' (2) : (AdnKronos) - “Sono soldi nostri, cioè dei veneti – sottolinea il Governatore – che reinvestiamo per le loro cure e le strutture che le erogano. Una dimostrazione di efficienza nella spesa che avviene a prescindere dall’autonomia, che potrà solo migliorarla, per il Veneto, ma anche per tutte quelle

Sanità : Zaia - fake news voci di ridimensionamento' (2) : (AdnKronos) - “Tra le fake news che circolano, questa volta da parte di qualche sindacato, c’è poi che i medici in Veneto sarebbero pagati anche 7.000 euro meno di altri – ha poi detto il Governatore – ma ho fatto verificare dai tecnici della nostra Azienda Zero e il Veneto è al quarto posto in Ital

Sanità : Zaia - fake news voci di ridimensionamento' : Treviso, 15 apr. (AdnKronos) - “A breve approveremo in Giunta una delibera che conterrà nuovi modelli organizzativi per i Pronto Soccorso, che consentiranno al cittadino di attendere di meno e ai sanitari di lavorare con meno pressione”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione del Veneto, Luca

Sanità : Zaia - 'presidente Toscana infastidito?Non mi risulta proprio' : Venezia, 15 apr. (AdnKronos) - "Riguardo a questioni legate a nomine nella Sanità della Toscana, leggo su un quotidiano dell’area un mio coinvolgimento che mi pare lunare. Con il collega toscano Rossi, che non mi pareva proprio infastidito, anzi cordiale, ho parlato di questa dottoressa Calamai, che

Sanità : Zaia - 'vergognosamente false le accuse all'autonomia della salute' : E' ingiusto il poco rispetto che a volte si riscontra nei confronti di tutti gli operatori, che in Veneto sono tra i migliori al mondo, e anche degli sforzi di investimento e di organizzazione che si ...

Sanità : Zaia - 'vergognosamente false le accuse all'autonomia della salute' (2) : (AdnKronos) - Il Governatore ha anche affrontato temi di carattere generale e di stringente attualità, come le polemiche che vengono rivolte agli aspetti sanitari dell’autonomia. Il Presidente della Regione si è detto contrariato da alcune accuse, che ha definito “lazzarone”, secondo le quali 'l’aut