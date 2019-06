Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro

Migliore alternativa ad Android Pie ufficiale sul Samsung Galaxy S7 il 10 giugno : una ROM stabile : Il Samsung Galaxy S7 rientra tra quei device che, a distanza di oltre tre anni dal lancio sul mercato, continuano a ricevere aggiornamenti con una certa regolarità. Dopo aver analizzato l’impatto che la patch di maggio ha avuto sul top di gamma commercializzato nel 2016, infatti, oggi 10 giugno ritengo doveroso fornire un contributo agli utenti più esperti. Quelli cioè che da tempo vorrebbero provare Android Pie su un device tutto sommato ...

Ecco sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia l’aggiornamento XXU4DSE4 : Il 10 giugno si apre con l'aggiornamento G955FXXU4DSE4 dei Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia, avente date build del 14 maggio, CSC G955FHUI4DSE4 e CHANGELIST 16019454, oltre ad essere caratterizzato dalla patch di sicurezza dello scorso mese. La release arriva dopo circa una quindicina di giorni dalla ricezione dello stesso pacchetto da parte dei modelli no brand Italia. Ci è voluto un po' perché i Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia si ...

Un brevetto registrato da OPPO ci svela l'idea di questo produttore per quanto riguarda gli smartphone pieghevoli. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Pronti i Samsung Galaxy Note 10 e 10 Pro già il 10 agosto? Nei negozi subito : L'uscita dei Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Pro potrebbe concretizzarsi davvero in breve tempo. Secondo alcune fonti asiatiche, l'evento di presentazione delle due ammiraglie phablet sarebbe già stato programmato per il 10 di agosto. Non mancherebbe molto al lancio dunque. L'anno scorso il Samsung Galaxy Note 9 è stato lanciato il giorno 9 agosto. Per questo motivo, pur mancando l'ufficialità dell'evento, è più che plausibile credere in ...

Sono appena trapelate in Rete le presunte colorazioni ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s e Galaxy A70s.

Niente ricarica 45W su Samsung Galaxy Note 10? Ipotesi plausibile : Non troppi giorni fa vi avevamo presentato la possibilità che il Samsung Galaxy Note 10 potesse supportare la ricarica rapida a 45W, Ipotesi che Max Weinbach, tra i membri più attivi della nota community XDA Developers, sente di escludere. A detta del leaker, il device nella sua massima versione arriverà a quota 25W, lasciando i 45W al Galaxy A90 (un device appartenente alla fascia medio-alta del mercato e che disporrà di uno schermo da 6.7 ...

Samsung Galaxy Note 9 è protagonista di una nuova interessante offerta di Esselunga, che lo propone al prezzo promozionale di 559,30 euro.

Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro

Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un'altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro.

Possibile data di presentazione del Samsung Galaxy Note 10 : manca molto poco : Ci stavamo giusto chiedendo perché le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy Note 10 si fossero fatte tanto insistenti, ed adesso sappiamo darvi la spiegazione: il phablet di prossima generazione sarà presentato il 10 agosto, data rispetto alla quale mancano appena due mesi (come riportato da 'PhoneArena.com'). Saranno due i modelli in corsa: il Samsung Galaxy Note 10 con schermo da 6.3 pollici e tripla fotocamera principale ed il ...

Da non perdere le offerte Amazon per i Samsung con prezzo Galaxy S10 - M20 e A50 più che basso a giugno : Le offerte Amazon prendono piede in questo sabato 8 giugno, focalizzandosi sugli smartphone Samsung. Il prezzo del Samsung Galaxy S10 è in continuo ribasso ma anche quello di altri due esemplari della serie ma del segmento di fascia media come il M20 e l'A50 non scherza affatto in quanto a convenienza. Si parte con la promozione destinata al Samsung Galaxy S10. Tra le offerte Amazon di queste ore ecco che quella destinata al top di gamma di ...

Un nuovo tablet Samsung di fascia alta è stato avvistato su Geekbench con Snapdragon 855, il momento di Galaxy Tab S5 potrebbe essere vicino.

Con l'update di maggio il team di Samsung pare abbia apportato anche importanti miglioramenti al comparto fotografico del Samsung Galaxy S10 Exynos

Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio.