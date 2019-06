Salvo Sottile a Storie Italiane | “Odiavo il lavoro di mio padre”

lanostratv

(Di lunedì 10 giugno 2019)confessa ad Eleonora Daniele: “Ho odiato ildi mio padre. Poi…” Si è raccontato nel salotto dinella puntata di oggi, lunedì 10 giugno 2019,, dove ha presentato il suo nuovo libro, dal titolo “Notte fonda”. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele,ai microfoni del seguitissimo programma del mattino di Rai1 ha parlato molto della sua vita professionale ma anche privata, ripercorrendo il suo passato fin dall’infanzia trascorsa in Sicilia. “Tu parli poco della tua vita privata: so però che sei un papà splendido… ed hai un papà splendido anche! Un papà che ti ha insegnato molto con il suo, che tu all’inizio odiavi perchè lo portava lontano da te. Poi, però, quello hai capito e fatto tuo…” ha asserito Eleonora Daniele ...

antonellaCrose3 : RT @enricomariamor1: Vedere le grandi inchieste di Salvo Sottile su rai3 fa male. Non credevo si potesse arrivare a tanto cadendo così in b… - enricomariamor1 : Vedere le grandi inchieste di Salvo Sottile su rai3 fa male. Non credevo si potesse arrivare a tanto cadendo così in basso. - dongiovannik : @RaiTre @gadlernertweet Scusatemi, ma 3 passato uno spot che in seconda serata lunedì c'è Salvo Sottile...quando ritorna l'approdo? -