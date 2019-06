Salute | sfida a nuoto nello Stretto di Messina per ricordare i pericoli dell’ictus

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Attraversare alodi. La partenza è prevista per mercoledì 12 giugno, condizioni meteo e mare permettendo, da Capo Peloro (), con arrivo a Cannitello, nei pressi di Villa San Giovanni (Reggio Calabria). E’ l’impresa di Alberto Sassoli che ha deciso di nuotare per oltre 3,5 km, insieme ad altri 30 ‘supersportivi’, persua madre, scomparsa a causa di un ictus. L’iniziativa si propone, infatti, di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione di questa patologia grave che in Italia registra, ogni anno, 150 mila nuovi casi, con un tasso molto elevato di invalidità. Si calcola, infatti, che gli invalidi permanenti a seguito di un ictus siano oggi più di un milione. “Nonostante i numeri ci dicano che, nel nostro Paese, i casi di ictus cerebrale sono diminuiti nel corso degli ultimi anni, ci troviamo comunque di fronte ...

