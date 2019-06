Salute | ecco perché due mele al giorno possono salvare la vita

Troppe fake news sulla Salute. Ecco il piano per smascherarle : Maria Sorbi Basta bugie su Aids, vaccini e autismo. Tra i firmatari del «patto» Burioni, Garattini e pure l'ex giudice Guariniello La scienza non ha colore politico, non è un'opinione confutabile e va divulgata con chiarezza. Senza dare la parola in tv a dj o cantanti ma a chi dice cose vere e fondate. E soprattutto facendo pulizia di tutti quegli pseudo stregoni che illudono le mamme dei bambini autistici di curare i loro figli con ...

Salute & Benessere : ecco l’alimento più cercato - associato anche a colesterolo e diete : Condurre uno stile di vita sano è… social. Ne è una prova la classifica mondiale Top 100 hashtag dove troviamo l’hashtag #healthy con oltre 100 milioni di post. La filosofia salutista che ha investito il globo si riflette anche in Italia, culla della dieta mediterranea, modello nutrizionale per eccellenza, dove nel 2018 si è registrato un boom di vendite nei reparti ortofrutta. Un risultato che ha coinvolto anche i consumi della frutta secca, ...

Le unghie indicano la tua Salute - ecco come leggerle e curarle : Forse non lo sai, ma le unghie rivelano molto più di quel che immagini sulla nostra salute. Sfoggiare delle belle mani non significa solo essere curati, ma anche e soprattutto sani e forti. In condizioni ideali, le unghie sane hanno un aspetto roseo, una superficie levigata e uniforme e sono resistenti. Deve inoltre distinguersi visibilmente una parte libera verso la fine del polpastrello, bianca e compatta. Se ...

Il cibo lavorato aumenta il rischio di problemi di Salute : ecco cosa fa male al cuore : Gli scienziati sostengono che i cibi lavorati contengono quantità eccessive di sale, grassi e conservanti che incrementano il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, malattie coronariche e malattie cerebrovascolari. Vediamo insieme come sono giunti a questa conclusione e quali sono gli alimenti 'pericolosi'.Continua a leggere

WWE – Problemi al cuore per Ric Flair? Operato con urgenza : ecco le condizioni di Salute del ‘Nature Boy’ : Dopo essere stato ricoverato in condizioni di emergenza nella giornata di giovedì, Ric Flair è stato sottoposto ad un’operazione, probabilmente per complicazioni dovute alla salute del suo cuore: adesso è fuori pericolo Negli ultimi giorni, il mondo della WWE ha appreso con molta ansia la notizia del ricovero di Ric Flair. Il ‘Nature Boy’ è stato portato in ospedale nella giornata di giovedì a causa di un’emergenza medica, per la quale era ...

Walter Nudo - come sta?/ Ecco gli aggiornamenti sulla sua Salute : in netta ripresa : Walter Nudo, come sta? Ecco le ultime notizie sulle condizioni di salute dopo l'intervento al cuore, il settimanale 'Chi' l'ha paparazzato e...

Rifare il letto appena alzati nuoce alla Salute. Ecco perché : Rifare il letto la mattina è una vera tortura? Ormai temete il momento in cui vostra mamma o il vostro partner vi faranno notare che ancora non avete sistemato il letto? Non dovete più preoccuparvi! Ora anche gli studiosi della Kingston University a Londra sono dalla vostra parte visto che secondo una recente ricerca infatti sembra che Rifare subito il letto possa provocare seri problemi alla salute. Questa ricerca guidata da Stephen Pretlove ha ...

Salute - diagnosi distrofia di Duchenne : “Ecco le 10 spie” : I segnali della distrofia muscolare di Duchenne potrebbero essere riconosciuti sin dalla prima infanzia ma troppo spesso nessuno se ne accorge. E così, ad oggi, quasi un bimbo su due riceve la diagnosi oltre i 5 anni, quando ormai i muscoli mostrano già i segni della compromissione e rallentare il decorso della malattia è assai più difficile. Per ottenere diagnosi più precoci possibili, la Società italiana medici pediatri (Simpe) ha messo a ...