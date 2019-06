Salerno | tragedia durante la finale di calcio di Eccellenza | tifoso si sente male e muore

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Una terribilesi è verificata ieri allo stadio 'Guaraglia' di Agropoli, nel salernitano, dove era di scena ladel campionato ditra i padroni di casa e il Brindisi, principale squadra cittadina del capoluogo di provincia adriatico. Ieri in centinaia sono partiti dalla Puglia per seguire i propri beniamini in Campania, dove tutti si aspettavano la vittoria, che è puntualmente arrivata, anche se con alcune difficoltà incontratetutto l'arco del match. Ma se tutti speravano in un esito vittorioso, questo è stato rovinato da un fatto di cronaca che sicuramente resterà impresso nelle memoria dei brindisini tanto a lungo. Proprio ieri pomeriggio, subito dopo l'intervallo del match, intorno alle 16:40, unbrindisino di 70 anni, Franco Bottiglieri, si è sentitosugli spalti. Per lui purtroppo non c'è stato niente da fare, è deceduto ...

