Russia | 3 quotidiani difendono giornalista arrestato | “Noi siamo Ivan Golunov” Ong | “Su

(Di lunedì 10 giugno 2019) “Io, noi,Golunov”. Con questo identico titolo, i tre principalieconomico-liberali russi, Vedomosti, RBK e Kommersant, hanno aperto le prime pagine di oggi. I giornali hanno così manifestato la propria solidarietà nei confronti di Golunov, ilvenerdì scorso con l’accusa di tentato spaccio di stupefacenti. L’uomo era un reporter d’inchiesta del giornale Meduza, molto noto per le sue inchieste contro la corruzione. Oggi, Pavel Chikov, il capo dell’associazione internazionale per i diritti umani Agora, ha fatto sapere che il ministero dell’Interno non hanno trovato sostanze narcotiche e psicotrope nei campioni presi dalle mani e dalle unghie del. Anche il test delle urine è risultato negativo. “Non riteniamo convincenti le prove della colpevolezza diGolunov presentate dall’inchiesta e ...

