caffeinamagazine

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sabato scorso si è tenuto il Trooping the Colour, la tradizionale parata organizzata per i festeggiamenti del compleanno della regina Elisabetta II, e per l’occasione i reali britannici erano al gran completo. Per Meghan Markle è stata la prima uscita pubblica dopo il parto e chi sperava di vedere anche il piccolo Archie sarà rimasto deluso. La ex attrice di Suits, sempre bellissima, era sola con il suo Harry. William e Kate Middleton, invece, hanno deciso di far partecipare anche, il loro terzogenito, al Trooping the Colour. E se già, come sempre,dei media si concentra sui principini affacciati al balcone di Buckingham Palace la novità rappresentata dal piccoloè stata una bella sorpresa per tutti. Dunque lo scorso sabato non ha segnato solo il ritorno di Meghan Markle, ufficialmente in congedo di maternità dopo la nascita di Archie, ma anche del...

Noovyis : Un nuovo post (Royal family, occhi puntati sul principino Louis: ecco perché ha attirato l’attenzione di tutti) è s… - _closed_eyes__ : @letshopeagain ahahhahahahahaha e quando mai tu non pensi alla royal family ahahahaha ti adoro - letshopeagain : Stanotte ho sognato che facevo parte della Royal Family e facevo il giro di Londra in carrozza per poi affacciarmi… -