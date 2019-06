Roma | domani la rimozione di un relitto nel Tevere

Lotta greco-Romana - Europei Junior 2019 : Carbone e Russo subito eliminati nella greco-Romana - domani le prime finali : Sono cominciati quest’oggi i Campionati Europei Junior 2019 di Lotta a Pontevedra, in Spagna, con la prima giornata riservata alle eliminatorie delle prime cinque categorie della greco-romana. A rappresentare l’Italia nella giornata inaugurale della rassegna continentale giovanile c’erano Fabio Carbone e Luca Russo, impegnati rispettivamente nelle categorie -63 e -77 kg. Obiettivo medaglia sfumato per entrambi, che dunque ...

Meteo Emilia-Romagna : allerta “rossa” estesa fino a domani : “Per la giornata di giovedì 30 maggio si prevedono probabili rovesci o temporali sulla Romagna nella prima parte della giornata, associati ad una ventilazione sostenuta da nord-est. Tali fenomeni risultano comunque inferiori alle soglie di allertamento. Il codice colore rosso, per quanto riguarda l’allerta nella zona della Pianura Emiliana Centrale, è dovuto alla permanenza di livelli idrometrici al di sopra della soglia 2 nei tratti ...

Meteo Protezione Civile domani : ancora maltempo diffuso - allerta rossa per l'Emilia Romagna : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità diffuse sull'Italia. Previste precipitazioni abbondanti e persistenti sull'Emilia Romagna nella prima parte del giorno. Su questa...

Sostenibilità - ASviS : domani a Roma il convegno “Sconfiggere la povertà - ridurre le disuguaglianze” : Si terrà domani a Roma presso la Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, dalle 10.00 alle 18.00, il convegno “Sconfiggere la povertà, ridurre le disuguaglianze”, uno degli eventi nazionali della terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). L’incontro, organizzato dal Forum Disuguaglianze Diversità (ForumDD) in collaborazione con ASviS, avrà l’obiettivo di ...

Domani al Senato incontro Roma Club Parlamento per il caso De Rossi : Domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 17.00 presso la sala del Senato di Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento 40, si terrà un incontro organizzato dai Roma Club Palazzo Madama e Montecitorio per fare il punto sulla situazione creatasi all’inDomani del mancato rinnovo contrattuale da parte della Società a Daniele De Rossi. “Si tratta – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – di dare voce alla ...

Maltempo Emilia Romagna : migliora la situazione - nessuna allerta per domani : migliora la situazione meteo in Emilia-Romagna e si va verso il ritorno alla normalità con la quasi totalità degli sfollati che sono ritornati nelle proprie case. Per quanto riguarda la situazione nei territori più duramente colpiti dalla recente ondata di Maltempo, le ultime criticità si concentrano ancora a Villafranca (Forlì-Cesena) e a Campogalliano (Modena). Nella località del forlivese sono in azione anche oggi 36 volontari, mentre nel ...

Internazionali d’Italia 2019 : il match tra Marco Cecchinato e Philipp Kohlschreiber rinviato a domani. Piove a Roma : “Questo match non s’ha da fare“. Parafrasando una celeberrima citazione de “I promessi sposi” per qualcosa di ben più ludico, la notizia è ufficiale: il match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra il nostro Marco Cecchinato (n.19 del mondo) e il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.56) non si terrà in serata sul Centrale del Foro Italico, a Roma. L’arrivo della pioggia ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : domani nuova criticità arancione : In Emilia Romagna nuova Allerta ‘arancione’ per criticità idraulica fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 15 maggio. Se le previsioni Meteo indicano una pausa nelle piogge, resta lento il deflusso dei corsi d’acqua soprattutto in Romagna, dove ieri il Montone ha rotto gli argini e invaso l’abitato di Villafranca (Forlì-Cesena) e dove, per effettuare gli interventi necessari, è stato interrotto il tratto di autostrada A14 tra ...

Meteo Emilia-Romagna : oggi ancora allarme rosso - domani cala l’allerta per i fiumi : oggi ancora giornata con criticità massima, codice rosso, mentre per domani l’Arpae abbassa l’allerta ad arancione in Emilia-Romagna, sempre per le piene dei fiumi, per possibili frane e per le piene dei corsi minori. Le zone interessate dall’avviso sono la Romagna, la costa ferrarese e la pianura emiliana orientale e centrale. domani non sono previsti fenomeni Meteo ai fini dell’allerta. La criticità arancione è legata ...

Meteo - fiumi in piena in Emilia-Romagna : allerta sino a domani. Scuole chiuse in alcune città : L'ondata di maltempo imperversa sull'Italia, con temporali, neve in quota, grandine e raffiche di vento. L'Emilia-Romagna la regione più colpita: è sott'acqua e in...

Domani presentazione Memorial ‘Dino Viola’ : il 20 partita inaugurale con l’AS Roma : Roma – Domani, martedi’ 14 maggio, presso la sala Consiliare del Municipio VIII di Roma, in via Benedetto Croce 50, alle ore 17.30, verra’ presentata la XIX edizione del Memorial ‘Dino Viola’ di calcio giovanile, organizzato dalla Time Sport Roma Garbatella, promosso dall’Unione Sportiva delle Acli di Roma, in collaborazione con il Municipio Roma VIII, My Soccer Player e Bardi Edizioni. Alla presentazione ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità prorogata fino a domani : “Persiste la permanenza di un minimo depressionario sull’Italia con precipitazioni intense che interesseranno gran parte del territorio regionale in particolare saranno più intense sulle macroaree A, B, E, C. I fenomeni saranno anche a carattere temporalesco. Ventilazione ancora sostenuta sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna (macroaree G1, E1, C1, A1, A2, B1, B2, D2). Mare molto mosso, agitato al largo“: la ...

Vaccini - domani a Roma genitori e figli insieme per dire 'stop' a meningite : La Capitale è il primo dei tre appuntamenti del tour che coinvolgerà sport, scienza e prevenzione. Nelle prossime settimane l'M-Team incontrerà bambini e genitori a Bari e Padova. domani per tutta la ...

