Roland Garros – La gaffe è… indelebile | l’errore legato a Sue Barker è impresso sul

Roland Garros 2019 : malgrado il bel torneo di Salvatore Caruso e la top 10 di Fabio Fognini il bilancio dell’Italia è in… rosso : Non si può considerare positivo il bilancio complessivo dell’Italia nel Roland Garros 2019. In campo maschile i nostri portacolori hanno vinto 6 partite e ne hanno perse 9: certamente non siamo tornati al disastroso 2016, quando ci furono 6 sconfitte su 6, ma rispetto al 2017 (6 vittorie e 5 sconfitte) e soprattutto al 2018 (11 vittorie e 7 sconfitte) il consuntivo è in… rosso, eppure la nostra partecipazione non era così numerosa nel tabellone ...

Rafa Nadal trionfa al Roland Garros : è il Re di Parigi : Si scrive Roland Garros, si legge Rafa Nadal. Il tennista spagnolo ha vinto per la dodicesima volta in carriera il principale torneo di tennis su terra rossa, confermandosi una volta di più signore e padrone di Parigi. Impressionante, non ci sono altri termini. Rafa Nadal sulla terra rossa non ha rivali, e quando vede il centrale del Roland Garros prova le stesse sensazioni di chi entra nel salotto di casa. Perché quella, di fatto, è casa sua a ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal è ancora re del rosso. Dodici successi a Parigi su una superficie ancora suo feudo : Quello che si doveva dire su Rafael Nadal lo si è detto in numerose maniere, lungo questi anni in cui ha dominato sulla terra rossa. Eppure ci si trova, ogni volta, a dover aggiornare il libro dei record che lui stesso scrive su questa superficie. Il riferimento più ampio è al Roland Garros, che da solo fa il 67% degli Slam da lui vinti. Il mancino di Manacor è arrivato là dove mai nessuno, uomo o donna, era mai riuscito: 12 titoli di uno stesso ...

Nadal batte Thiem in finale al Roland Garros e fa 12 in carriera : Dodicesimo titolo in carriera, il terzo consecutivo, per Rafael Nadal al Roland Garros. Il campione spagnolo, numero 2 del Ranking Atp

Roland Garros - Rafa Nadal leggendario : batte Thiem - 12esima vittoria a Parigi : Rafa Nadal e Roland Garros, il binomio indissolubile continua. La striscia leggendaria del maiorchino prosegue anche nel 2019. Come un anno fa, la vittima sacrificale è Dominic Thiem, che nel replay della finale del 2018 si prende un set ma non può nulla contro lo strapotere fisico e tecnico del man

Nadal non abdica - è il suo 12esimo Roland Garros : Stavolta c'e' stata partita, almeno nei primi due set, ma il risultato non cambia: come un anno fa, Rafa Nadal batte Dominik Thiem (6-3 5-7 6-1 6-1) e si conferma per la 12ma volta re del Roland Garros. Un'epopea iniziata nel lontano 2005, interrotta, da allora, solo da Federer (2009), Wawrinka (2015) e Djokovic (2016) e che a Parigi puo' essere sintetizzata in una dato davvero unico per dimostrare lo strapotere dello spagnolo in terra di ...

Nadal re del Roland Garros - battuto in finale Thiem in 4 set : Trionfa Rafa Nadal. Che vince il Roland Garros, secondo Slam stagionale, battendo in quattro set l'austriaco Dominic Thiem, finalista a Parigi anche un anno fa sempre contro il maiorchino. Per lo...

Roland Garros 2019 : Nadal è il più forte sul rosso - non basta un grande Thiem per due set : Anche per quest’anno non ce n’è stato per nessuno, il più forte sulla terra rossa di Parigi e il più forte della storia sulla terra battuta è sempre lui, Rafael Nadal. Eppure nei primi due set della finale del singolare maschile del Roland Garros 2019 Dominic Thiem, che l’anno scorso nell’atto decisivo aveva raccolto nove game in tre set e due anni fa in semifinale sette, è stato pienamente in partita, giocando più colpi vincenti, 20 contro 18, ...

VIDEO Rafael vince il Roland Garros - sconfitto Thiem in finale : highlights e sintesi. 12^ apoteosi dello spagnolo : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella finale giocata sulla terra battuta di Parigi: lo spagnolo ha concesso il secondo set all’austriaco ma poi ha alzato il livello del suo gioco e si è imposto con grande autorevolezza alzando così al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Nadal-Thiem, finale del Roland Garros ...

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal : “Ho vinto per la 12^ volta - emozione inspiegabile. Tornerò l’anno prossimo” : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella finale andata in scena sulla terra battuta di Parigi. Il mancino di Manacor si è imposto per la dodicesima volta nella capitale francese e ha conquistato il diciottesimo Slam della sua gloriosa carriera. Il tennista iberico ha parole al miele per l’austriaco sconfitto nell’atto conclusivo: “Congratulazioni a Thiem, sei un grandissimo ...

Roland Garros – Nadal - voce rotta dall’emozione : “non credo che sarei arrivato qui ancora una volta” : La voce di Rafa Nadal rotta dall’emozione dopo il trionfo nel 12° Roland Garros: il tennista maiorchino ammette di essere rimasto stupido di trovarsi per l’ennesima volta con il trofeo in mano Per la 12ª volta in carriera, Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros! Il maiorchino ha trionfato in finale contro Thiem, battendolo in 4 set, vinti con il punteggio di 3-6 / 7-5 / 1-6 / 1-6. Al termine dell’incontro, con la voce rotta ...

Roland Garros – Thiem prova a mascherare la delusione con l’ironia : “spero ci sarete ancora quando riuscirò a vincere” : Dominic Thiem perde la seconda finale del Roland Garros, in due anni, contro Rafa Nadal: l’austriaco prova a prenderla con ironia nel post match Stesso posto, stesso avversario, stesso sito del match. Due finali perse in due anni per Dominic Thiem al Roland Garros, entrambe contro Rafa Nadal. Il tennista austriaco, abbastanza deluso dopo la sconfitta odierna, ha provato a mascherare la tristezza con l’ironia: “bravo Rafa. ...

Rafa Nadal vince per la 12esima volta il Roland Garros - Thiem battuto (ancora) in finale : Rafa Nadal sconfigge in quattro set Dominic Thiem (6-3 5-7 6-1 6-1) e vince per la dodicesima volta il Roland Garros. Nessun tennista ha mai vinto una prova dello Slam così tante volte. Per Nadal questo è il 18° torneo dello Slam vinto in carriera, meglio di lui ha fatto solo Roger Federer (20).Continua a leggere

Roland Garros 2019 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo il torneo? Cifra milionaria per il fuoriclasse : Rafael Nadal ha vinto il Roland Garros 2019, lo spagnolo ha sconfitto Dominic Thiem nella Finale andata in scena oggi sulla terra battuta di Parigi e ha così alzato al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il mancino di Manacor si è imposto con grande autorevolezza nella capitale francese, il secondo Slam della stagione ha il suo solito padrone che continua a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro nel torneo sul ...