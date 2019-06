Roland Garros 2019 | malgrado il bel torneo di Salvatore Caruso e la top 10 di Fabio

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Non si può considerare positivo il bilancio complessivo dell’Italia nel. In campo maschile i nostri portacolori hanno vinto 6 partite e ne hanno perse 9: certamente non siamo tornati al disastroso 2016, quando ci furono 6 sconfitte su 6, ma rispetto al 2017 (6 vittorie e 5 sconfitte) e soprattutto al 2018 (11 vittorie e 7 sconfitte) il consuntivo è in… rosso, eppure la nostra partecipazione non era così numerosa nel tabellone principale dal 2007. Poche cose sono da salvare: il bellissimodi, che ha battuto lo spagnolo Jaume Munar e soprattutto il francese Gilles Simon prima di cedere al numero 1 del mondo Novak Djokovic, e l’ingresso tra i top 10 della classifica mondiale, per la verità atteso più dagli addetti ai lavori che da lui stesso, perFognini. L’unica vittoria convincente delle tre che ha riportato il ligure, tutte in quattro ...

