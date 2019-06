Rocca di Papa RM | esplosione nel palazzo del Comune | almeno 4 feriti

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) Una fortesi è verificata nella tarda mattinata di oggi neldeldidi, alle porte di Roma, mentre erano in corso i lavori sulla conduttura del gas.Il bilancio provvisorio parla digravi, inclusi il sindaco diDiEmanuele Crestini, che si trovava in ufficio al momento dell', e due bambini di cui non è stata resa nota l'età. Uno dei bambiniè stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambin Gesù di Roma, mentre altri due sono giunti all'ospedale di Frascati con mezzi privati. Una parete dell'edificio è crollata ed è finita in strada, mentre le scuole e i locali pubblici situati nella zona interessata, corso Costituente e le vie limitrofe, sono state prontamente evacuate. Sul posto decine di vigili del fuoco e membri delle forze dell'ordine.#di Papà , fuga di gas @ilmessaggeroit ...

