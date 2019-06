Rocca di Papa | esplosione nella sede del Comune | feriti bambini

Esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa : feriti sindaco e tre bambini - uno è grave : Ci sono almeno quattro feriti in seguito a un’Esplosione che si è verificata nella palazzina di tre piani del Comune di Rocca di Papa, in provincia di Roma. Tra loro il sindaco, Emanuele Crestini, tre bambini, uno sarebbe in gravi condizioni. Un altro adulto sarebbe stato invece medicato sul posto. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco...

Esplosione a Rocca di Papa - quattro feriti tra cui due bambini : È di 4 feriti, di cui almeno uno in codice rosso, il primo bilancio dell'Esplosione che poco dopo le 11 e 40 ha distrutto la facciata del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Tra i feriti ci sono due bambini in codice rosso, uno trasportato all'ospedale Bambin Gesù, l'altro all'ospedale di Frascati. Nell'ospedale di Frascati si trovano anche gli altri due feriti, il sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, e un uomo di 68 anni, ...

Rocca di Papa - esplosione al Comune forse per una fuga di gas : 3 bambini tra i 9 feriti : In codice rosso un adulto e un piccolo che investito da schegge di vetro nella scuola attigua al palazzo dove erano in corso dei lavori. L’ipotesi è una fuga di gas: si teme una seconda esplosione, centro transennato. Vigili del fuoco al lavoro con diverse squadre

