Rocca di Papa | esplosione al Comune | feriti sindaco e dipendenti | evacuato il centro

Roma - esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono diversi feriti, almeno 3 dei quali sono bambini. Stando alle prime informazioni, pare che la deflagrazione sia stata causata da una fuga di gas durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio. Nelle immagini diffuse dalla pagina Facebook Meteo e Territorio Rocca di Papa si vede un’alta colonna di fumo nero che sovrasta i tetti ...

Esplosione nella sede del comune di Rocca di Papa. Feriti il sindaco e i dipendenti : Un’Esplosione nella sede del comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri. Ci sarebbero diverse persone ferite. Al momento - secondo quanto si apprende - l’ipotesi è quella di una fuga di gas. nella palazzina erano in corso alcuni lavori.Il Messaggero riferisce che il sindaco e alcuni dipendenti sarebbero rimasti Feriti. #Esplosione a Rocca ...

Roma - esplosione a Rocca di Papa : crolla palazzo del Comune - feriti sindaco e dipendenti - grave bimbo : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco e dipendenti, evacuato il centro storico. L'esplosione è avvenuta sotto all'edificio del Comune, in corso...

Esplosione a Rocca di Papa - feriti : 12.26 Esplosione nella sede del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. In via della Costituente, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri. Ci sarebbero diverse persone ferite,tra cui tre bambini. Al momento,secondo quanto si apprende, l'ipotesi è quella di una fuga di gas. Nella palazzina erano in corso alcuni lavori.

Roma - esplosione in Comune a Rocca di Papa : feriti sindaco e dipendenti - evacuato il centro storico : esplosione in Comune a Rocca di Papa, alle porte di Roma: feriti sindaco e dipendenti, evacuato il centro storico. L'esplosione è avvenuta sotto all'edificio del Comune, in corso...

Astronomia : gli imperdibili eventi di giugno al Parco di Rocca di Papa : Ben sei Astroincontri delizieranno i visitatori del Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa nel mese di giugno. In occasione degli speciali eventi divulgativi, organizzati dall’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” – APS, sarà possibile conoscere le meraviglie dell’Universo sotto la guida di esperti e immergersi nell’affascinante mondo dell’Astronomia. Tra le tante attività in programma, spettacoli multimediali nel ...

Astronomia : a maggio 2019 scienza - emozione e divertimento al Parco di Rocca di Papa : Per tutto il mese di maggio al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, struttura scientifica di eccellenza nel territorio dei Castelli Romani e della provincia sud di Roma, sarà possibile scoprire le meraviglie e i segreti dell’Universo sotto la guida di esperti. In totale sono ben sei gli Astroincontri di grande impatto emozionale, destinati a un pubblico di adulti e bambini. A organizzare la lunga rassegna di eventi è ...