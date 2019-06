Risultati ballottaggi | Piombino svolta a destra dopo 70 anni | operai decisivi nel trionfo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’ennesimo (ex) bastione rosso della Toscana che viene conquistato dal centrosovranista. Sembra il solito refrain sentito e risentito così tante volte negli ultimi cinqueda non far quasi più notizia. E invece no, perchéè stata per 70la vicina Livorno, il simbolo di quella sinistra in grado di resistere alla caduta del muro di Berlino, alla crisi economica del 2008 e a quello che Hegel chiamerebbe lo Zeitgeist, lo Spirito del Tempo. Oggi non più. La città che negli ultimiha visto cadere ai suoi piedi uno degli ultimi poli siderurgici d’Italia hato a: per la prima volta nella storia è stata conquistata dal centrodi Francesco Ferrari (Fratelli d’Italia) che ha battuto 64 a 35% la candidata del Partito Democratico Anna Tempestini, che si era presentata in continuità con l’ex giunta di centrosinistra di Massimo Giuliani. Nel suo ...

